Miniklere İngilizce ve beden eğitimi dersleri verilmeye başlandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılına başlayan Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde çocuklara yeni dönemde İngilizce ve beden eğitimi dersleri verilmeye başlandı.

Satranç eğitimi, orff eğitimi, drama eğitimi, doğa eğitimi, montessori eğitimi, robotik kodlama eğitimlerinden sonra Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde yeni dönemde çocuklara İngilizce ve beden eğitimi dersleri de verilmeye başlandı.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisinde İngilizce ve beden eğitimi dersleri ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyorlar. Alanında uzman öğretmenler tarafından verilen dersler öğrenciler için çok verimli geçiyor.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklara en iyi şartlarda ve en güzel eğitimi verebilmek adına Beren Bebek Çocuk Akademisinde çocuklara yeni ders kolları açtıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene'de çalışan annelerimizin gönül rahatlığı ile çocuklarını bıraktıkları Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademimizde bulunan evlatlarımıza en üst seviyede eğitim vermek adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeni dönemimizde de İngilizce ve beden eğitimi derslerimiz ile eğitim kalitemizi bir üst seviyeye çıkardık. Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademimizde ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yücelten nesiller yetiştirerek onların başarısı ile ileride gurur duyacağız” dedi.