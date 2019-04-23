Miniklerin mehteran gösterisi 23 Nisan kutlamalarına renk kattı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına anaokulu öğrencilerinin mehteran gösterisi damga vurdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen kutlamalarda ise anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gösterileri ile neşeli anlar yaşandı. Kutlamalarda en çok dikkat çeken gösteri ise Kapaklı Emine Penbeten Adal Anaokulu öğrencilerinin mehteran şovu oldu. 4-6 yaş aralığındaki öğrencilerin dönem kostümleri ile sahnedeki şovu seyircilerden tam not alırken, veliler cep telefonlarına sarılarak çocuklarının bu eşsiz performansını kaydetti.