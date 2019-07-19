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Mısırlı kaçakların Avusturya hayali Tekirdağ'da bitti

Yasa dışı yollardan Avusturya’ya gitmek isteyen Mısır uyruklu 10 kaçak, Malkara’da polis ekiplerince otobüse binmek üzereyken yakalandı.

Yasa dışı yollardan Avusturya'ya gitmek isteyen Mısır uyruklu 10 kaçak, Malkara'da polis ekiplerince otobüse binmek üzereyken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, eski otogar civarında uygulama yapan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir grubun yaya halinde otogara geldiğini tespit etti. Gözaltına alınan Mısır uyruklu 10 kişinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planladığı öğrenildi. Gözaltına alınan Mısırlı kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

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