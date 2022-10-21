Mobil mamografi aracı ilk kez Ergene'de kullanıldı

Sağlık Bakanlığı'nın Tekirdağ iline tahsis ettiği ve kanser taraması amacıyla kullanılan mobil mamografi aracı ilk kez Ergene ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Ergene halkına 'erken teşhis hayat kurtarır' prensibiyle hizmet verecek olan mobil mamografi aracı 40 - 69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması, 50 - 70 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak (kolorektal) kanseri taraması ve 30 - 65 yaş arası kadınlara rahim ağzı (serviks) kanseri (HPV-DNA) taramalarını ücretsiz bir şekilde yapacak.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, eşi Ayşenur Taşçı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Hülya Becerir, Ergene İlçe Sağlık Müdürü Fergan Genç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, daire amirleri, Ergene İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve Ergene Yeşiltepe Aile Sağlığı Merkezi hekim, hemşire ve sağlık personelinin katılımıyla farkındalık oluşturmak üzere mobil kanser aracının bulunduğu Yeşiltepe ASM bahçesinde etkinlik düzenlendi.

"Tüm dünyada Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir" diyen Kaymakam Taşçı, “Kanserler dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kanserle mücadelede en etkili yollardan birisi kansere sebep olan etkenlerden kaçınılması ve bir diğeri de hastalığın erken teşhis edilmesidir. Bu nedenle Ergene'de böyle bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu ayın anlam ve önemini vurgulamak için yapılmış olan etkinliğimizde bir kez daha kanserden korunmada erken teşhisin ve kanser taramalarının önemi vatandaşlarımıza aktarılıyor” dedi.