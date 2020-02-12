İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırında, çocuklara trafik eğitimi verilmeye devam ediliyor. Çocuklara trafik bilinci aşılamak amacıyla Türkiye yollarında bulunan Mobil Trafik Eğitim Tırının bu seferki durağı Tekirdağ oldu. Merkezi ilçe Süleymanpaşa'ya gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı Eski Valilik meydanında konuşlandırıldı.

Öğrenciler, konuşlanan tırda mobil sınıfta Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Polisinden aldıkları teorik eğitimin ardından meydanda hazırlanan özel alana geçildi. Trafik eğitim parkuruna gelen çocuklar Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğündeki polisler eşliğinde trafik akülü araç kullandı. Trafik eğitim parkurunda uygulamalı olarak verilen eğitimde öğrencilerin ve çocukların trafikte karşılaşabilecekleri durumlar karşısında yapması gerekenler bir bir anlatıldı. Eğitimlerini tamamlayan çocuklar ise çok mutlu olduklarını ifade ederek bu tür eğitimlerin sürekli yapılmasını istedi.

“11 bin 400 civarında öğrencilerimize Trafik eğitim verdik”

Tekirdağ Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından düzenlenen eğitim sonrasında açıklamalarda bulunan Trafik Polisi Yusuf Avcı, “2019 yılında Trafik Dedektifleri projesi kapsamında okullara giderek 11 bin 400 civarında öğrencilerimize Trafik eğitimi verdik. Eğitimlerimiz devam ediyor, 2020 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri bakanlığımızın ortak protokolü kapsamında Mobil Trafik eğitim tırı faaliyetlere başladı. Tüm illerimizi geziyor, 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görevlendirildi. Amacımız burada çocuklarımızı, öğrencilerimizi trafik eğitimi konusunda bilgiler vermek, trafik bilincini onlara aşılamak. Bu kapsamda ilk önce Trafik eğitim tırının içerisinde bir ders ortamı var orada sunumlar ile birlikte trafik eğitimleri hakkında bilgiler veriyoruz. Daha sonra arkamda görmüş olduğunuz akülü araçlar ile trafik parkuru üzerinde derste gördüğümüz trafik kurallarını pratikte onlardan uygulamalarını istiyoruz. Bu sayede çocuklarımızın trafik bilincini, trafik kurallarını daha iyi öğreneceğini, trafik bilinci ile yollara çıktığında veya okula gelip giderken nasıl hareket etmeleri konusunda bilgiler verdik. Bu konuda daha duyarlı olacaklarına inanıyoruz amacımız kazaları önlemek, kazaları azaltmak ve kazaların önüne geçmek” diye konuştu.

“Baba dikkatli ol emniyet kemerini tak ondan sonra yola başlayabiliriz”

Eğitime katılan İlkokul Öğrencisi Mehmet Ali Demirel ise ”Bugün kaza yapmamızı öğrendik, ondan sonra yayalara yol vermeyi öğrendik, geri vitesleri öğrendik. Eğlendim çok güzeldi. Bazen kurallara uyuyordum şimdi her zaman uyacağım. Diyeceğim ki baba dikkatli ol emniyet kemerini tak ondan sonra yola başlayabiliriz'' Şeklinde konuştu.