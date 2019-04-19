Mobilya, Orman Ürünleri ve Ahşap İşlemeciliği sektörü Çerkezköy'de toplandı

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) ‘Mobilya, Orman Ürünleri ve Ahşap İşlemeciliği' sektör toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzman isimler, sektör hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

ÇTSO'da düzenlenen Mobilya, Orman Ürünleri ve Ahşam İşlemeciliği sektör toplantısına Çerkezköy'de mobilya, orman ürünleri, ahşap işlemeciliği sektörlerinde faaliyet gösteren çalışanlar ve yöneticiler katıldı. Toplantıda sektörün ihtiyaçları hakkında ve sektöre yönelik Ticaret Bakanlığı devlet destekleri ve Uluslararası Geliştirme Projesi kapsamında bilgilendirme sunumu yapıldı.

URGE vizyonu

Toplantıda İstanbul İhracat Birliği'nden URGE Uzmanı Günay Erdoğan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” hakkında sunum gerçekleştirdi. Günay, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi başlığı altında URGE vizyonunun, “Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği” şeklinde olduğunu ifade etti.

Kümelenme

Kümelenme konusunda bilgilendirmelerde bulunan Günay, "Aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan; üretici firmaların, yan sanayi firmalarının, hizmet tedarikçilerinin ve üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar, sektör dernekleri gibi kurumların bir araya geldiği bir çalışma modelidir” dedi. URGE desteği ile küme yaklaşımının firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde; ortak ihtiyaç analizi, ortak öğrenme ve ortak pazarlama gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi olduğunu kaydeden Günay, URGE destekleri ve destek süreci hakkında bilgiler verdi.

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi başlığı altında eğitim ve danışmanlık hizmetleri hakkında da bilgiler veren Günay, eğitim ve danışmanlık hizmetleri içinde “Dış ticaret yönetimi, uluslararası pazarlama ve elektronik ticaret, markalaşma, inovasyon ve kümelenme, kurumsallaşma ve insan kaynakları yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal yönetim ve risk yönetimi, kalite ve verimlilik, proje yönetimi ve stratejik yönetim, tedarik zinciri yönetimi, bakanlıkça uygun görülen sektöre özgü konular” şeklinde başlıklar yer aldığını ifade etti. Günay, daha sonra örnek eğitim ve danışmanlık programları, yurt dışı pazarlama programları, alım heyeti programları, istihdam, şirketler için bireysel danışmanlık ve diğer hususlar hakkında bilgiler verdi. Toplantı daha sonra, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Devlet Yardımları başlığında yapılan diğer sunumlar ile devam etti.