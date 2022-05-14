Modern Pazarlama'nın yöntemleri anlatıldı

Oda Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, modern pazarlamanın tüm dallarına değinilerek katılımcı üyeler bilgilendirildi.

Çerkezköy TSO, Modern Pazarlama Yöntemleri eğitimini gerçekleştirdi. Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde Eğitmen Ümit Erdem, modern pazarlamanın püf noktalarını, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

12 ana başlıkla anlatıldı

Eğitmen Ümit Erdem, Müşteri Analizi ve Değerlendirme, Ürün Analizi ve Değerlendirme, Rakip Analizi ve Değerlendirme, Bölge Analizi ve Değerlendirme, MAP (Master Action Plan), CFS (Müşteri Odaklı Memnuniyet), "Müşteri Beklentileri, Müşteri ne ister? Neyi Algılar?, Müşteri İhtiyaçları, Müşteri İlişkilerinde Teknolojik İletişim, Operasyonel CRM nedir ve Neyi Hedefler?" gibi 12 ana başlık altında modern pazarlamanın detaylarını anlattı.

Pazarlamada sosyal medyanın önemi

Üyelerle interaktif bir şekilde eğitimi sürdüren Eğitmen Ümit Erdem, Pazarlamada Sosyal Medya'nın önemine de değindi. Gelişen teknoloji ile de sosyal medyanın pazarlama üzerindeki etkisinin arttığını ve çokça tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu da dile getiren Erdem, “İletişim kurmanın, düşünceleri, duyguları özgürce paylaşmanın ve aynı zamanda pazarlamanın en popüler, en etkili yollarından biri olduğu inkar edilemez. İşletmelerin büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına bakılmaksızın, çeşitli platformlarda etkin bir sosyal medya profiline sahip olmalarının giderek önem kazandığını görüyoruz. Etkili bir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya yönetim stratejisi müşterilerin o marka ile etkileşimlerini artırmada, markanın bilinirliğini ve satış döngüsünü artırmada önemli bir rol oynar. Hem işletmeler hem de kişisel kullanıcılar için önemi her geçen gün artan sosyal medya, pazarlama trendlerini büyük oranda değiştirdi. Sosyal medyayı kullanmak, hedeflediğiniz kitleye ulaşmak için etkili yöntemlerden biri. İlk başta ürününüze, hizmetinize veya markanıza uygun hedef kitleyi belirlemelisiniz. Daha sonra hedef kitlenize uygun filtreleme yaparak sosyal medya platformlarından tanıtım yapıp reklam vererek geniş kitlelere ulaşabilirsiniz” dedi.

Eğitim sonunda sorularını Eğitmen Erdem'e ileten üyeler, gerçekleştirilen eğitimden de memnun kaldıklarını belirtti.

Pazar ve rekabet analizi eğitimi düzenlenecek

Üyelere dağıtılan anketler doğrultusunda gelen talepler üzerine Pazar ve Rekabet Analizi eğitimi gerçekleştirilecek. 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan eğitimde Pazar ve Rekabet Analizinin faydaları, teknik özellikleri gibi birçok önemli konu anlatılacak. Eğitime katılmak isteyen üyeler asude.celen@cerkezkoytso.org.tr adresine, isim, soy isim, firma adı bildirerek kayıtlarını oluşturabilecek.