Molozlara gizlenmiş çoraptan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda inşaat molozlarının arasında gizlenmiş çorabın içinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahısların olduğu bilgisi alınması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Polisi gören şüpheli şahıslar bölgeden kaçarak uzaklaştı. Şüpheli şahısların kaçtıkları inşaat molozları arasında narkotik dedektör köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Aramada molozların arasında gizlenmiş çorabın içinden 63 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak firari E.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çerkezköy ilçesinde de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir şüphelinin üst araması yapıldı. Şahsın üzerinden fişeklenmiş halde 39 fişek (daralı 46.50 gram) uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi, fişeklenmemiş halde daralı 13.80 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 35 TL para, uyuşturucu madde fişeklenmesinde kullanılan kesilmiş defter kağıtları ve renkli saç tokaları ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak B.U. isimli şahıs gözaltına alındı.