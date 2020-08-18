Motorize ekipler 14 şahsı yakaladı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timlerince Süleymanpaşa ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişek ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Motorize polis ekiplerce yapılan uygulamada 1 şüpheliden 2 fişek bonzai, 4 fişek metamfetamin, 3 adet lyrıca hap, 1,5 adet zanax, 0,5 adet hap, 2 adet uç yapılmış sigara, 1 şüpheliden de 13 fişek (kubar) toz esrar ele geçirildi. Uygulamaların devamında gasp şüphelisi 2 şahıs yakalandı ve 1 fişek bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve basit yaralama suçundan aranan 1 zanlı da yakalanırken, tasarlayarak yakın akraba öldürmek suçundan aranan 1 zanlı, hakaret suçundan aranan 2 şüpheli ve yoklama kaçağı olarak aranan 5 şahıs daha yakalandı. Uygulamada hacizli yakalamalı 1 adet araç ele geçirilerek suç unsurları ve şahıslar ilgili birimlere teslim edildi.