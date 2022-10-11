Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çerkezköy, Kapaklı ve Saray'da son günlerde 10'a yakın gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları yakalandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren üç şüpheliyi teknik takibe aldı. Üç şüpheli polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde motosikleti çalarken suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre 3 şüphelinin Kapaklı, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde 10'a yakın motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği, gözaltına alınan Mustafa M. Alparslan T. ve Musa Ç.'nin hırsızlık suçundan 79 dosyasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.