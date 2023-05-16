Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Romanya vatandaşı 47 yaşındaki S.Z. idaresindeki motosiklet, henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak kaza yaptı. Yaşanan tek taraflı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.