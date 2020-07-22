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Motosiklet sürücüsü yayaya çarptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Sürüklenen motor Esmanur'a çarptı


Kaza, Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 42 FPS 83 plakalı motosiklet sürücüsü Selim Ç., cadde üzerinde seyir halindeyken, yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 yaşındaki Esmanur A. ve annesine çarpmamak için durmaya çalıştı. Duramayınca kontrolü kaybederek sürüklenen motor 2 yaşındaki Esmanur'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaşındaki Esmanur hastaneye kaldırıldı. Esmanur'un durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



Mahalle sakinleri tepkili


Kazanın ardından mahalle sakinleri de polislere şikayetlerini dile getirirken, araçların cadde üzerinden çok hızlı geldiğini ve önlem alınması gerektiğini belirttiler.

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