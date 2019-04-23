İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Motosiklet tutkunları sezonu açtı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında kurulan Trakya Motosiklet Kulübü-TrakMot, 2019 sezonuna büyük bir etkinlik ile ’merhaba’ dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında kurulan Trakya Motosiklet Kulübü-TrakMot, 2019 sezonuna büyük bir etkinlik ile 'merhaba' dedi.


Çorlu Leb-i Derya Restoran piknik alanında düzenlenen etkinliğe, Trak-Mot üyelerinin yanı sıra Teakya genelinde yer alan motosiklet kulüpleri Süslü Egzoz, Silivri Motosiklet Kulübü, Lüleburgaz Motosiklet Kulübü, Kırklareli Kırkakıncılar Motosiklet Kulübü, Edirne Adrianapoli Motosiklet Kulübü, Kaynarca Motosiklet Severler Kulübü, Golden Hearts Motosiklet Kulübü, Gökçeada Motosiklet Kulübü, Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu ile Türkiye Motosiklet Platformu ve ETAK üyeleri katıldı.


Etkinlikte kısa bir konuşma yapan TrakMot Başkanı Hakan Karacan, etkinliğe katılan kulüplere teşekkürlerini ileterek, Trakya'da bulunan motosiklet kulüplerinin her zaman bu şekilde birlik ve beraberlik içinde kalması gerektiğini söyledi. Silivri Motosiklet Kulübü Sekreteri Özkan Kandemir ise TrakMot ile kardeş kulüp olduklarını, Trakya'da bulunan kulüplerin daha sık bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.