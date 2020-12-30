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Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, İstiklal-Kurtpınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. idaresindeki otomobil ile yan yoldan gelen B.S. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan motosikletli genç, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muratlı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.


Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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