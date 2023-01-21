Motosikletin tümsekte yavaşlayan otomobile çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ'da motosikletin aynı yönde seyrederken tümsekte yavaşlayan otomobile arkadan çarptığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası motosikletteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Park istikametinden hastane istikametine seyreden O.K. idaresindeki 59 AGC 644 plakalı motosiklet, aynı yönde tümsekten geçerken yavaşlayan N.K. idaresindeki 59 AGM 215 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan İ.A. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan motosiklet sürücüsü O.K., zeminin kaygan olması nedeniyle duramadığını ifade etti.