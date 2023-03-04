İhlas Haber Ajansı

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Motosikletli jandarmalardan kaçış yok

Tekirdağ’da görev yapan motosikletli jandarma ekipleri hem asayiş hem de trafik yönünden denetlemelerine devam ediyor.

Tekirdağ'da görev yapan motosikletli jandarma ekipleri hem asayiş hem de trafik yönünden denetlemelerine devam ediyor.


Ergene ilçesindeki sorumluluk bölgelerinde adeta kuş uçurtmayan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli jandarmalar önceki gün Velimeşe Mahallesinde kontroller sırasında F.B. isimli şahsın üzerinde 26 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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