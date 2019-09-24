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Motosikletli otomobile arkadan çarptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazası şans eseri ucuz atlatıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazası şans eseri ucuz atlatıldı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzeri Yiğit Polis Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.R.'nin kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı.


Kaza sonucu yaralanan olmazken, motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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