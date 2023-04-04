İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosikletli sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.



Olay, saat 16.00 sıralarında Muratlı Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; M.M. idaresindeki motosiklet ile G.V. yönetimindeki ticari taksi henüz belirlenemeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü M.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Yolun bir şeridi trafik akışına kapatıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.