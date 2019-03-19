Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye adli kontrol

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde bir motosikletliye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince yakalandı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 16 Mart Cumartesi günü Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 59 UY 579 plakalı motosikletiyle ilerleyen Ömer K.'ye, kimliği bilinmeyen bir araç sürücüsü arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, araç şoförü ise olay yerinden uzaklaştı. Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan ve adının A.C. olduğu öğrenilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.