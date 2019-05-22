Motosiklette yürekleri ağza getiren yolculuk

Tekirdağ'da hareket halindeki motosiklet üzerinde akrobasi hareketleri yapan sürücü görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul-Çanakkale karayolu Tekirdağ Ticaret Borsası mevkiinde motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan sürücü görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Motosikletin üzerinde yatar vaziyette yolculuk yaparak kazaya davetiye çıkaran sürücü, daha sonra gözden kayboldu. Yaşananlar ise bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaybedildi.