Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletten düşen sürücü hastanelik oldu.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Muratlı-İnanlı karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemal K.(37) idaresindeki motosiklet, İnanlı köprüsü mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Motosikletin üzerinden yere savrulan sürücü ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Trafik ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.