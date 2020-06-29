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Müdür Erdoğan dezenfektan aparatı üretimi çalışmalarını inceledi

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan dezenfektan aparatı üretimi yapan Çorlu Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ayaktan ve dirsekten temaslı dezenfektan aparatı üretimi yapan Mehmet Rüştü Uzel Mesleki Teknik Anadolu Lisesine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve üretimi yapılan dezenfektan aparatları ile ilgili olarak okul yöneticilerinden bilgiler aldı.

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