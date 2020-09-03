Müdür Erdoğan güçlendirme çalışmaları süren okulları inceledi

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu'da bina güçlendirme çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Önceki gün Çorlu'da yeni eğitim - öğretim dönemine başlayan okullar ile Destekleme ve Yetiştirme Kursu düzenleyen okulları ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler alan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan bina güçlendirmesi devam eden okulları da inceledi.

Bu kapsamda Fevzi Çakmak İlkokulu ve Nilüfer Hatun Anaokulu'nu ziyaret eden Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan okullarda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.