Müdürlüklerden başkan Sarıkurt ve meclis üyelerine brifing

Başkan Sarıkurt yaptığı açıklamada, "Süreci hep birlikte, ortak akılla yürütmeye gayret ediyoruz” dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Oktay Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat ile belediye meclis üyelerine Fen İşleri, Kültür ve Sosyal İşler, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlükleri'nin yanı sıra Çorlu Kent Konseyi Kadın, Gençlik ve Engelli Meclisleri tarafından da belediyenin tesisleri, yatırımları ve hizmetleri konusunda bilgilendirmede bulunmak amacıyla brifing gerçekleştirildi.

Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sunumların belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm müdürlükler tarafından gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Müdürlüklerimizin yaptıkları sunumlar ile belediyemizin bir nevi röntgenini çekmiş olacağız. Bu sırada belediye meclis üyelerimiz de yürütülen faaliyetlerin yanı sıra belediyemizin tesislerini, yatırımlarını, hizmetlerini ve aktivitelerini daha yakından takip etme fırsatı bulmuş olacaklar. Süreci hep birlikte, ortak akılla yürütmeye gayret ediyoruz. Çorlu'muz için birlikte çalışacak ve üreteceğiz. Her zaman vatandaş odaklı hizmetler üretebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müdürlüklerimizin sunumlarının tamamlanmasının ardından önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve projeler konusunda bir çalışma programı oluşturacak ve Çorlu'muzu geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.