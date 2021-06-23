Muhtardan mahalle sakinlerine ücretsiz kültür gezileri

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Şahpaz Mahallesi Muhtarı İlker Soydan, mahalle sakinleri için ücretsiz Eskişehir gezisi düzenledi.

Dana önce ücretsiz Bursa gezisi düzenleyerek mahalle sakinlerinin gönlünü fetheden Şahpaz Mahallesi Muhtarı İlker Soydan, şimdi de Eskişehir gezisi düzenledi. Şahpaz Muhtarlığı olarak mahalle sakinlerinin katılımıyla Eskişehir gezisi düzenlediklerini kaydeden Soydan, “Daha önce Bursa gezisi düzenlemiştik. Yine mahalle sakinlerinin katılımıyla bu kez Eskişehir gezisi gerçekleştirdik. Tamamen ücretsiz yapılan gezimiz sırasında Eskişehir'in turistik ve tarihi mekanlarını ziyaret ettik. Daha önce hiç Eskişehir'e gitmemiş olan mahalle sakinlerimize Eskişehir'i göstermiş ve ülkemizin eşsiz güzelliklerini tanıtmış olduk. Kültür gezilerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Katılım gösteren tüm mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle sakinleri, böyle bir etkinlik düzenleyen Soydan ve ekibine teşekkür etti.