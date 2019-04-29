Muhtarın ilk işi seçim vaadini tutmak oldu

Çorlu'nun Şahpaz Mahallesi'nde muhtar adayı olan ve seçim vaadi olarak köyün tüm kadınlarına kazanması durumunda seçimin ardından Bursa gezisi düzenleyeceği sözünü veren Muhtar İlker Soydan, sözünü yerine getirdi.

Şahpaz Mahallesi'nde ikamet eden 80 kadın için Bursa gezisi düzenleyen köyün yeni muhtarı İlker Soydan, gezinin tüm masraflarını da kendi imkanları ile karşıladı.

Köylü kadınlar için 2 otobüs tahsis ederek Bursa gezisi tertipleyen muhtarın jestine vatandaşlar da ilgi gösterdi. Şahpaz Mahallesi'nde ikamet ve çoğunluğu daha önce hiç Bursa'ya gitmemiş olan kadınlar günübirlik gezi ile Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Düzenlenen programa katılan tüm mahalle sakinlerine teşekkür eden Şahpaz Muhtarı İlker Soydan, “Seçimlerden önce mahalle halkının taleplerini dinledim, ne istediklerini sordum. Benden başta Bursa olmak üzere çeşitli geziler tertiplememi istediler. Ben de seçimlerin ardından göreve gelir gelmez Bursa gezisi programını hayata geçirdim. Katılım sağlayan, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.