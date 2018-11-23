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Muhtarın köy evi üzüntüsü

Malkara’nın Yaylagöne Mahallesi Muhtarı, 1 yıl önce Malkara Belediyesi Meclisine sunulup onaylanan “Köy Evi” projesi için hizmetlerin yapılmamasına üzüntü duyduğunu söyledi.

Malkara'nın Yaylagöne Mahallesi Muhtarı, 1 yıl önce Malkara Belediyesi Meclisine sunulup onaylanan “Köy Evi” projesi için hizmetlerin yapılmamasına üzüntü duyduğunu söyledi.


Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, 1 yıl önce Malkara Belediye Meclisine dilekçe sunulduğunu, görüşülen taleplerinin meclis kararıyla onaylandığını ifade ederek, “Köy Evi” ile ilgili uzun süredir bir çalışma yapılmamasına üzüntü duyduğunu söyledi.


Öztürk, “Malkara Belediyemizin 5 Temmuz 2017 günü 141 nolu meclis kararı, Yaylagöne Mahallesine köy turizmi kapsamında bir köy evi kurulması ile ilgili meclis kararı ve komisyon onayı olmasına rağmen ve mahalle halkının bu köy evi için tüm eski malzeme, doküman ve giysileri toplamış olmasına rağmen belediyemiz tarafından herhangi bir adım atmadı. Vatandaşımız beklediği hizmeti alamayınca biz de üzüntü duyuyoruz” dedi.

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