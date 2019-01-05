Mumun küle çevirdiği evde 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mumun devrilmesi ile küle evde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki bir şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar yağışından dolayı arızalar nedeniyle elektriği olmayan evde Niyazi Karayanık oğluyla birlikte yaşadığı evde mum yaktı. Bir süre sonra mumun devrilmesi ile evde yangın çıktı. Yangını gören diğer vatandaşlarında haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evde büyüyen yangın söndürülürken dumandan etkilenen 80 yaşındaki Karayanık hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen yangında ev küle dönerken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.