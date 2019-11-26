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Muratlı Atatürk Stadyumu hazır

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Atatürk Stadyumu’nun tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Atatürk Stadyumu'nun tadilat ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Stadyum, müsabaka standartlarına uygun hale getirildi.


2019-2020 futbol sezonu başlamasına rağmen eksiklikleri nedeniyle maç oynamaya uygun bulunmayan Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Muratlı Atatürk Stadı'ndaki tamirat işlemleri sona erdi. Stadın müsabaka standartlarına uygun şekle getirildiği öğrenildi.


Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan saha onarım ihalesi kapsamında geçtiğimiz ay yer teslimi yapılan yüklenici firma, halı değişim ve tamirat işlemini bitirdiğini duyurdu. Böylelikle Süper Amatör Ligi'ndeki Muratlı temsilcisi Muratlı Belediyespor ile 1. Amatör Küme'deki Muratlı temsilcisi Aşağısevindiklispor'un artık maçlarını kendi sahalarında oynayabilecekleri bildirildi.


Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli ise, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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