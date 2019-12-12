İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden müsabakalara açıldı.


Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan sahanın halı değişim ve tamirat işlemi sonrası onay geldi. Valilikten gelen yetkililer, Muratlı Atatürk Stadyumu'nu inceledi. Yapılan kontroller sonrasında, stadyumun müsabaka oynamak ve antrenman yapmak için uygun olduğu kararı verildi. 3 aydır kapalı olan stadyum yüzünden kendi evinde maçlarını dışarıda oynamak durumunda kalan spor kulübü temsilcileri ise rahat bir nefes aldı. Taraftar desteğinin eksikliğini artık hissetmeyeceklerini ifade eden sporcular ise Valilik yetkililerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.