Muratlı Belediyespor kazanmasını bildi

Tekirdağ Mehmet Karatepe Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Muratlı Belediyespor, Ergene temsilcisi Ergenegücü Ulaşspor'u 2-1 yendi.

İki tarafın da zaman zaman oyunun kontrolünü ele aldığı karşılaşmada Muratlı Belediyespor, bu hafta ilk kez evinde oynamanın sevincini yaşadı. Tadilatının tamamlanmasının ardından hizmete açılan Muratlı Atatürk Stadyumu'ndaki maçta Ergenegücü Ulaşspor'u konuk eden bordo-beyazlılar, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maça iyi başlayan Muratlı Belediyespor, henüz 6. dakikada 31 yaşındaki tecrübeli santrfor Onur Varol'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 15'i gösterirken gelişen Ergenegücü Ulaşspor atağında, Samet Tekin skoru 1-1'e getirdi. Maçın ilk yarısı beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan bordo-beyazlı takım, 55. dakikada Kaptan Esen Çelik'in attığı gol ile bir kez daha öne geçti. Mücadelenin son dakikaları yaklaşırken, Muratlı Belediyespor yarı sahasında baskı kuran Ergenegücü Ulaşspor'un bulduğu 2 net gol pozisyonunu Muratlı Belediyespor'un 32 yaşındaki tecrübeli kalecisi Hilmi Orhan önledi.

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Muratlı, müsabakayı 2-1 kazandı.