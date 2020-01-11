Muratlı Cumhuriyet İlkokulunda çifte açılış

Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Haluk Dolaman yaparak; katkı sunan ve açılışa katılan herkese teşekkür etti. Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteriler kapsamında; müzikli dans gösterisi, 1. Sınıflar ‘Artık Oluyor', masallar ülkesi gösterisi ve ritim gösterisi sahne aldı.

92 yaşındaki hayırsever Efladiye Tuncer Tunç bir konuşma yaparak, “Doğduğum değil, doyduğum yere, ekmeğini, suyunu kana kana içtiğim Muratlımızda okulumuza konferans salonu yaptırarak vefa borcumu ödemek istedim” dedi.

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ise, hayırsever Efladiye Tuncer Tunç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Muratlı Belediyesi tarafından yaptırılan okul laboratuvarının açılış kurdelesini ise Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Nebi Tepe ve Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol kesti.

Katkıda bulunanlara çiçek ve plaket takdimi yapıldı. Kokteyl ile açılış programı sona erdi.