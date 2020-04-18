Bu kapsamda, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 300 aileye yardım paketi ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri, ülkelerin ekonomisini ve toplumu maddi manevi olumsuz etkileyen salgın sürecinde, vakfın vatandaşların yanında yer almak ve umut olabilmek için çalıştığını bildirdi. Muratlı İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada ise, “Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda tüm personelimizle görevimizin başında olup, gece nöbetleri de dahil olmak üzere 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları bulunup dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza destek veriyoruz. İhtiyacı olanlar için alışverişler yapılıyor, gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Resmi iş ve işlemlerinde kendilerine yardımcı olunmaya çalışılıyor. Bugün de bizler 300 aileye ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla İlçe Müftülüğümüzce hazırlanan gıda, temizlik ve temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketlerini bu zorlu süreçte mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bizler din görevlileri ve gönüllüleri olarak, bu zorlu mücadeleyi üzerimize düşen bütün sorumluluklarımızı yerine getirerek destekliyoruz. Yetkililer tarafından belirtilen tüm kurallara uyup, gerekli tedbirlerimizi alalım. Gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım diyoruz” ifadelerine yer verildi.

TDV yetkililerine teşekkür eden Kazımdirik-Turan Mahallesi sakinlerinden Necmettin Uca, "Yapılan yardımlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Komşularım mutlu, bizler mutluyuz. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Evde kal Muratlı" diye konuştu.

Gün boyu sahada görev yapan din görevlileri, ihtiyaç sahibi 300 aileye yardım paketlerini kapılarında ve sosyal mesafe kuralına uyarak teslim etti.