İçişleri Bakanlığı tarafından, 2021 yılının Türkiye'de ‘Afet Eğitimi Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından, Muratlı ilçesinde afet eğitimi verildi.

Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, bazı protokol üyeleri, muhtarlar, din görevlileri ve AFAD gönüllülerinin de katıldığı toplantıda, AFAD Tekirdağ İl Müdürü Recep Erol bizzat bilgilendirmelerde bulundu.

Muratlı Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda sosyal mesafe kuralları ve salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen bir dizi eğitimle, AFAD eğitmenleri tarafından afet ve özellikle deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıldı.

Katılımcılara, İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.