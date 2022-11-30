İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muratlı-Tekirdağ-Büyükkarıştıran karayolu ihaleye çıkacak

Sürekli trafik kazalarının yaşandığı Muratlı-Tekirdağ-Büyükkarıştıran karayolu inşaatı için Şubat ayında ihalesinin yapılacağı bildirildi.



İhalenin en geç Şubat ayında yapılması öngörülürken, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Tekirdağ-Muratlı-Büyükkarıştıran yolunun Şubat ayında ihaleye çıkılması için hazırlıklara başlanması yönünde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğümüz gerekli ihale hazırlıklarını yaparak inşallah Şubat ayında ihalesi yapılacaktır” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.