İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratlı'da 2 kişinin yaralanmasına ilişkin olayda 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin evinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin evinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri daha önce Muradiye Mahallesi'nde 2 kişinin yaralanması olayına ilişkin soruşturma kapsamında Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Şüpheli T.K'nın ikametinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 10 adet mermi ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan T.K. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.