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Muratlı'da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede yolları göle çevirdi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede yolları göle çevirdi.


Muratlı'da akşamüstü bastıran ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış cadde ve sokakları göle dönüştürdü. Yağmur sebebiyle yollardaki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yollarını değiştirmek zorunda kaldı. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, otomobillerin silecekleri yoğun yağışın hızına yetişemedi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları duraklara, bazıları ise apartmanların saçak altlarına sığındı. Yaklaşık yarım saat süren yağmurun ardından ilçede hayat da normale döndü.

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