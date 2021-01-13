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Muratlı'da ev yangını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Olay, Muradiye Mahallesi 96. Sokak üzerindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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