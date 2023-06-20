İhlas Haber Ajansı

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Muratlı'da ev yangını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 59. Sokak üzerinde bir evin müştemilat kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu evin müştemilat kısmında maddi hasar meydana geldi.


Emniyet, Gazdaş ve Tredaş ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

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