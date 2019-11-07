İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratlı'da farkındalık standı açıldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, 3-9 Kasım ‘Organ Bağışı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde farkındalık standı açıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, 3-9 Kasım ‘Organ Bağışı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde farkındalık standı açıldı.


3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle Muratlı Devlet Hastanesi ve Kazımdirik Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan standa vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Türkiye'de 25 binin üzerinde organ bağışı bekleyenin olduğunu anımsatan yetkililer, duyarlılık çağrısında bulundu.


Öte yandan, stantların 9 Kasım'a kadar hizmet vereceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.