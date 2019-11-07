Muratlı'da farkındalık standı açıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı, 3-9 Kasım ‘Organ Bağışı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde farkındalık standı açıldı.

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası nedeniyle Muratlı Devlet Hastanesi ve Kazımdirik Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan standa vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Türkiye'de 25 binin üzerinde organ bağışı bekleyenin olduğunu anımsatan yetkililer, duyarlılık çağrısında bulundu.

Öte yandan, stantların 9 Kasım'a kadar hizmet vereceği öğrenildi.