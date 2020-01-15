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Muratlı'da fırınlar mercek altında

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde zabıta ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.


Muratlı'da ekmek ve unlu mamul üretimi ve satışı yapan fırınlarda Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Özellikle imalathanelerin ayrıntılı olarak kontrol edildiği denetimlerde hijyen kuralları, evrakların tam olup olmadığı, ekmek gramajları ve iş yerlerinin standartlara uygun olup olmadığı ile genel temizlik kontrol edildi. İş yeri sahipleri ve çalışanlarının da bilgilendirildiği denetimlerde çoğunlukla kurallara uyulduğu tespit edilirken, bazı iş yerlerine eksiklerini gidermesi için tebligat yapıldı. Çalışan işçilerin başında bone, elinde eldiven olup olmadığı da kontrol edildi. Zabıta ekipleri, çalışanların hijyene uygun bir şekilde kılık kıyafetlerine özen göstermeleri gerektiğini belirtti.


Yetkililer, halkın sağlığıyla oynamaya çalışanlara, eksik gramajla üretim yapanlara müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

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