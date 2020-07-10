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Muratlı'da ilk lavanta hasadı heyecanı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayiinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılan lavantanın ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kozmetik ve temizlik sanayiinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılan lavantanın ilk hasadının heyecanı yaşanıyor.


Birçok vatandaş için fotoğraf stüdyosuna dönüşen mor lavanta tarlalarında hasat dönemi başladı. İlçede görsel şölen sunan lavanta tarlası, fotoğrafçıların da uğrak noktası oldu. Yağlık ve çiçeklik lavantanın aranan alternatif ürün olduğunun altını çizen Şenol Büyükişcan, “Kasım ayında tesis ettiğimiz lavanta tarlamızın ilk hasadını yapıyoruz. Önümüzdeki Salı günü ise ilk yağ çıkarma, ilk damıtma işlemimizi gerçekleştireceğiz. Allah hayırlısını verdi, güzel bir hasat oluyor. Verimler de gayet güzel. İnşallah yağ oranı da bizi tatmin ederse daha da güzel bir hasat geçirmiş olacağız. Herkese de tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.


Osman Adalı'ya ait tarlada eline orağı alarak lavanta biçen AK Parti Muratlı İlçe Başkanı Ali Atılgan ise, hasat sezonunun bol kazançlı ve bereketli geçmesini temenni etti.


Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı sezonun ilk lavanta hasadı etkinliği, hatıra fotoğrafları çekimi ile son buldu.

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