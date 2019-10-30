Muratlı'da ilk sinema filmi çekiliyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yapımcılığını Yeşilçam Film & Yapım & Prodüksiyon'un üstlendiği dram içerikli ‘Hayri Dede' sinema filminin çekimleri başladı.

Muratlı'nın çeşitli mekânlarında sahneler çekilmeye başlanırken, filmin yönetmen koltuğunda Türk tiyatrosu ve Yeşilçam'ın ünlü ismi merhum Kemal Sunal'ın yeğeni Halit Sunal oturuyor.

Hayri Dede'nin ilk sahneleri Necati Çalışkan Caddesi ve Tren Garı etrafında çekildi. Gün boyu devam eden çekimleri caddeden geçen vatandaşlar da ilgi ile izledi.

İlçede çekim yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Halit Sunal, filmin oyuncu kadrosunu ise önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Filmde Muratlı ve yöresinin tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalanacaklarını belirten Yapım Koordinatörü Bilal Taşpınar ise, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Muratlı'nın tanıtımına katkı verecek Hayri Dede filmi merakla bekleniyor.