Muratlı'da kaza: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi hastanelik oldu.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu 1. km üzerinde Soylu Tarım önünde meydana geldi. İddiaya göre; M.S. (39) sevk ve idaresindeki 34 NY 045 plakalı otomobil, T.K. yönetimindeki 35 AL 0165 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli sürücü T.K. yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kaskının takılı olması da muhtemel bir faciayı önledi.

Yaralı için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahale kaza bölgesinde yapıldı. 112 Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Yol üzerinde trafik güvenliğini sağlayan Emniyet Trafik ekipleri ise, araç geçişini diğer şeritten sağladı. Yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.