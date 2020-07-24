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Muratlı'da Kızılay'dan kan bağış kampanyası

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesince kan bağış kampanyası düzenlendi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesince kan bağış kampanyası düzenlendi.


Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı bahçesine kurulan kan bağış çadırı gün boyu hizmet verdi. Sabahtan akşama kadar 35 başvuru olurken, 4 başvuru ise çeşitli sebeplerle reddedildi. 31 ünite kan bağışı alındı.


Kan vermenin sevincini yaşadıklarını ifade eden İrfan Yiğit adlı vatandaş, “Belirli aralıklarda kan veriyoruz ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Hafiflik ve mutluluk hissi veriyor. Herkesin kan vermesini tavsiye ederim” dedi.


Türk Kızılayı Çorlu Kan Merkezi yetkilileri ise, Muratlı'da düzenli olarak kan bağış kampanyalarının devam edeceğini kaydederek, Muratlılı vatandaşların bu konuda duyarlı olduklarını dile getirdiler.

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