Muratlı'da mezuniyet coşkusu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi mezunlarını törenle uğurladı.

Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldılar. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdür V. Hasan Hüseyin Elverişli, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir, Okul Müdürü Suat Uygun ve çok sayıda idareci, öğretmen ve veliler katıldı.

Saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Emekliye ayrılan Okul Müdürü Kadir Demirbaş'ın öğrencilere mesajı okundu. Okul birincisi olan Serap Akdeniz, mezuniyet kütüğüne plaketini çaktı ve başarısında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Okul birincisi Serap Akdeniz, okul ikincisi Sude Naz Bedir ve okul üçüncüsü Buse Tuhan'a plaketlerini Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Hüseyin Elverişli takdim etti. METEM 2023 mezunları sırayla sahneye davet edildi ve mezun olan öğrencilere belgeleri öğretmenlerince verildi. Öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.