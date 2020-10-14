Muratlı'da polis ekiplerinden alkollü ürün denetimi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince alkollü ürün denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde alkollü ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetimler kapsamında, Muratlı'da da uygulamalar yapıldı. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, alkol satışı yapan işyerleri ve bunlara ait depolarda yaptıkları denetimlerde, sahte bandrollü veya ev yapımı alkollü içki vb. aradı. Uygulamalarda suç unsuruna rastlanmadı.

Toplumun huzur, güven ve sağlığını tehdit eden suç ve suçlularla etkin mücadelenin kesintisiz olarak devam edeceğine işaret edildi.