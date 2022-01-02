İhlas Haber Ajansı

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Muratlı'da şüpheli ölüm

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yılbaşı gecesi alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yılbaşı gecesi alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti.


Olay, Muratlı'nın İstiklal Mahallesi 42. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yılbaşı gecesi evinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandığı ileri sürülen 59 yaşındaki Tunay Ç. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, inceleme başlattı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de çağrıldı.


Cumhuriyet savcısının ön otopsisi yapmasının ardından cenaze adli tıpa gönderildi. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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