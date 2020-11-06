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Muratlı'dan depremzedelere yardım eli

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı öncülüğünde toplanan 100 battaniye, İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Muratlı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı öncülüğünde toplanan 100 battaniye, İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Muratlı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na teslim edildi.


İzmir'in Seferihisar ilçesindeki deprem sonrası ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere battaniyeye ihtiyaç olduğu bilgisini alan AK Parti Muratlı İlçe Gençlik Kolları Teşkilatı adına Başkan Mustafa Kır, AFAD koordinasyonunda Muratlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilgen Bulak ile görüşerek, yaklaşık 100 battaniyeyi kendisine teslim etti. Depremin hemen ardından devletin ivedilikle yardıma koştuğunu hatırlatan Mustafa Kır, “Tabii bu devletimizin asli görevidir. Devletimizin yaptığı maddi-manevi yardımlar var. Biz de acılar paylaştıkça azalır dedik, bir canımız nerde yansa orada 80 milyon olduğumuzu bir kez daha ispatlamak istedik” dedi.


Muratlı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürü Bilgen Bulak ise, “Teslim alınan battaniyeler, Valiliğimiz AFAD koordinasyonunda İzmir'e ulaştırılacak. Yapılan ve yapılacak olan yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah aziz milletimizi tüm afetlerden korusun” diye konuştu.

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