Muratlı'ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde muhtelif noktalara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) çerçevesinde yeni teknoloji kamera sistemleri kuruluyor.

Muratlı'da kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde ve sokaklardaki bazı noktalara KGYS olarak bilinen elektronik denetleme, plaka tanıma ve görüntüleme sistemi kuruluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurulumu devam eden kameralar, ilk etapta kentin ihtiyaç duyulan 15 noktasına yerleştirilecek. Sistemin kurulumu çerçevesinde metal direklerin dikimi ve mobil kamera kurulum işlemleri gerçekleştiriliyor. Sistemin kurulduğu noktalar emniyet güçlerince 7/24 izlenecek.